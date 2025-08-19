Editeaza

Tarif diferentiat pentru abonatii PPC. Care sunt orele din zi cu tariful cel mai mic la energie electrica

Sursa: phon.ro
Marti, 19 August 2025, ora 14:30
11 citiri
Unul dintre distribuitorii de energie electrica din Romania anunta ca a introdus tarif diferentiat, pe parcursul zilei, pentru abonati. Care sunt orele din zi cu tariful cel mai mic la energie electrica? Facturile pot fi mai mici si cu 53%.

PPC Energie anunta modificari in facturarea energiei electrice si gaze naturale, tarife flexibile prin oferta PPC Ore Smart.

PPC Energie lanseaza PPC Ore Smart, prima oferta de energie electrica in Romania cu preturi variabile in functie de intervalul ...citește toată știrea

