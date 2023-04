Cu o frumoasa voce de tenor lirico-spinto, ANGELO FORTE a cucerit publicul de pe toate continentele lumii. Absolvent al Conservatorului "Stanislao Giacomantonio" din Cosenza si a Facultatii de Litere si Limbi Clasice din cadrul Academiei din Calabria, debuteaza in anul 2006 in opera "Flautul Fermecat" la Teatrul din Cosenza, in proiectul "Moz Art Project" la 250 de la nasterea lui Mozart. Cu aceasta ocazie, celebra revista "Opera Now" ll declara ca fiind unul dintre cei mai promitatori tenori ... citeste toata stirea