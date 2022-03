Termeni si conditii de angajare in Romania pentru cetatenii ucraineni

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova aduce in atentia cetatenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina si doresc sa se incadreze in munca, un material cu informatii utile privind termenii si conditiile de angajare in Romania. Materialul este in limba ucraineana si contine informatii referitoare la:- incheierea contractului individual de munca;- clauze obligatori;- durata contractului individual de munca;- perioada de proba;- timpul de munca si de odihna; ... citeste toata stirea