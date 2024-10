Termo Ploiesti anunta oprirea temporara a apei calde in unele zone si inceperea furnizarii agentului termic

Termo Ploiesti incepe incarcarea instalatiilor de incalzire, pe fondul temperaturilor scazute inregistrate in ultimele nopti, la Ploiesti. Operatorul de termoficare anunta ca luni sau cel tarziu marti agentul termic va ajunge in caloriferele ploiestenilor racordati la sistemul centralizat, cu exceptia asociatiilor de proprietari care au cerut amanarea furnizarii caldurii.In acelasi timp, Termo Ploiesti anunta intreruperea furnizarii apei calde in zona 9 Mai. "Termo Ploiesti ... citește toată știrea