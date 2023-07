Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova in parteneriat cu domnii Constantin Radu, Marius Simion si Mladin Bogdan-Dumitru, colectionari si membri ai grupului de initiativa cu specific istorico-documentar, au onoarea de a anunta deschiderea expozitiei eveniment: "Tidal Wave, 80 de ani de la "Valul Nimicitor" - 1 august 1943, la Palatul Culturii - Sala Coloanelor in perioada 31.07 - 11.08.2023."Proiectul nostru expozitional aduce in fata publicului larg obiecte, documente si fotografii ... citeste toata stirea