Tinerele familii din Ploiesti pot primi 2000 de lei la nasterea unui copil

Consilierii locali ploiesteni au votat astazi un proiect destinate tinerelor familii. Concret, s-a alocat un buget de 4 milioane de lei in 2023, in acest scop, pentru 2000 de nou-nascuti.Potrivit hotararii adoptate, banii vor fi acordati prin intermediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiesti, doar la cererea parintilor care trebuie sa completeze un anume formular.ATENEsIE: Solicitarile se pot depune in termen de doua luni de la nasterea copilului, alaturi de dovezile ... citeste toata stirea