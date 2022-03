Tinerii parhoveni se implica in viata publica! Si-au "updatat" organizarea si sunt gata sa puna umarul pentru binele comunitatii!

Consiliul Judetean Prahova a gazduit in cursul saptamanii trecute prima sedinta a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, constituit prin hotarare a forului judetean, in octombrie 2021.Trebuie cunoscut faptul ca in cadrul intalnirii, prezidata de vicepresedintele CJ Prahova, Cristian Constantin Apostol, membrii Consiliului si-au stabilit, prin vot, structura organizatorica formata din plen, comisii de lucru si secretariat.Din aceasta entitate care functioneaza pe langa Consiliul ... citeste toata stirea