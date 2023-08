Un eveniment rutier a avut loc in cursul zilei de miercuri, 2 August 2023, pe DN 1A, in zona localitatii Lipanesti din judetul Prahova.Drumul National 1 A (DN1 A) a devenit scena unui incident neasteptat, blocand traficul rutier in zona Lipanesti. Un camion cu remorca incarcat cu cereale a ramas suspendat intr-un sant, pe DN 1A, in zona localitatii Lipanesti, ceea ce a dus la blocarea totala a drumului, afectand ambele sensuri de circulatie.Pentru a face fata situatiei, politistii rutieri ... citeste toata stirea