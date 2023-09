"La data de 21 septembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiesti, au efectuat o actiune de prindere in flagrant delict, a unui barbat banuit de savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc (canabis). Acesta a fost retinut, pentru 24 de ore.Astfel, barbatul a fost depistat in flagrant delict in timp ce ar fi oferit spre vanzare aproximativ 10 grame de canabis, ... citeste toata stirea