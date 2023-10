Un accident cumplit s-a petrecutin noaptea de sambata spre duminica in zona localitatii Banesti. Tragedia s-a soldat cu decesul unui carutas de 54 de ani.ISU Prahova a precizat ca una dintre victimele implicate in accident, aflata in atelajul hipo, prezenta leziuni incompatibile cu viata, drept pentru care a fost declarata decedata de catre medicul ajuns la fata locului."O persoana de la bordul unuia dintre autoturisme a fost incarcerata, dar constienta, pompierii actionand de indata pentru ... citeste toata stirea