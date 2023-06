Accident rutier mortal duminica in zori, in Prahova: TRAGEDIA s-a produs pe DN1, pe raza localitatii Banesti, la 04.30. Un autoturism in care se afla doar conducatorul auto, s-a rasturnat, iar urmarile au fost fatale.Pompierii militari din cadrul Detasamentului Campina au intervenit la eveniment cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD.La sosirea echipajelor, conducatorul auto, potrivit ISU Prahova, era incarcerat si in stare de inconstienta.Pompierii militari au intervenit de ... citeste toata stirea