Tragedie la Ceptura: Al treilea accident in acest an in care un pieton isi pierde viata

O noua tragedie (la numai cateva ore dupa cea de la Valea Calugareasca- in urma careia un biciclist si-a pierdut viata) s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, pe DJ 102 N, la km 33, pe raza localitatii Ceptura. Acolo, un autoturism a spulberat un pieton. Victima, un barbat in varsta de 46 de ani, a murit pe loc. Din nefericire, acesta este al treilea accident de acest tip de la inceputul anului (in mai putin de 3 saptamani!), ultimul de acest fel fiind cel de pe raza comunei Blejoi, in ... citeste toata stirea