Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat vineri dimineata, la ora 9.10 ca pe DN 72 intersectie cu DJ 144, in zona localitatii Stoenesti, judetul Prahova, a avut loc o coliziune fatala intre o autoutilitara si un autotren, eveniment in urma caruia doua persoane din autoutilitara sunt incarcerate."Pompierii militari prahoveni actioneaza in aceste momente pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, descarcerare si acordare a ... citeste toata stirea