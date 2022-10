Tragedie rutiera la Baraitaru: Un tanar de 25 de ani a murit pe loc

O noua tragedie pe soselele din Prahova! De data asta, s-a intamplat miercuri noapte pe DN1D la intersectie cu DJ 101 E, pe raza localitatii Baraitaru. Acolo, un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara.Din nefericire, in urma impactului extrem de violent, un tanar in varsta de 25 de ani, pasager in autoturism, si-a pierdut viata. Autoturismul s-a facut bucati!Politistii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au fost sesizati prin apel 112, miercuri noapte, in jurul orei 23.00, cu ... citeste toata stirea