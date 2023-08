In contextul evolutiei continue a domeniului medical, transformarea digitala a devenit o componenta vitala in furnizarea de servicii medicale eficiente si de calitate. Conform unui raport realizat de Markets and Markets, piata globala a transformarii digitale in sanatate este estimata sa atinga 210,81 miliarde de dolari pana in 2025, iar spitalele publice vor juca un rol semnificativ in aceasta crestere.Potrivit unui sondaj realizat de HIMSS Analytics, 83% dintre spitalele publice au investit ... citeste toata stirea