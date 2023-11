Sportivii sectiei de box a CSM Ploiesti au participat in aceasta saptamana la Campionatul National de Box pentru Cadeti, desfasurat la Piatra Neamt, si vin acasa cu trei medalii: una de argint si doua de bronz! Pentru ca SPORTUL e viata lor!!!Asadar, titlul de vicecampion national a fost cucerit de Ionut Cristian Iacob, care a pierdut astazi finala categoriei "57 kg" in fata pitesteanului Marian Chirita, vicecampion european de cadeti in acest an. Iacob a ajuns in finala dupa trei victorii ... citeste toata stirea