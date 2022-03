Trupul neinsufletit al unei femei date disparuta, gasit in sediul unei... foste SECTII DE POLITIE din Ploiesti

Vintila Ionela Madalina, in varsta de 36 de ani fusese anuntata ca fiind DISPARUTA, anuntul venind din partea sotului sau in cursul zilei de 12 martie. Din nefericire, femeia a fost gasita decedata intr-o cladire abandonata din municipiul Ploiesti. Culmea, este vorba de fostul sediu al... Sectiei nr. 5 de Politie Ploiesti, situat pe strada Sondelor.Potrivit politistilor, din primele verificari, pe trupul neinsufletit NU au fost observate urme vizibile de violenta.Ce a transmis Politia in ... citeste toata stirea