Tu taci, el tace, ei... tac! Asa se conjuga prezentul in Invatamant! Sa nu se supere mai... sus careva! DOVADA

Tacerea nu-i de aur intotdeauna! Categoric NU! Si... in situatia asta: se propaga de zile bune pe tot soiul de surse, FARA... un comunicat oficial din partea Minsiterului Educatiei, prevederile unei noi Legi a Educatiei (A CATA?!), cu accent, in special, pe o noua... viziune a Bacalaureatului. Recunoastem, am mai scris despre asta, dar in contextul in care factorii de decizie la nivel national, judetean, local... TAC, credem ca e necesar sa insistam din anumite puncte de vedere.DA. Insistam ... citeste toata stirea