Turistii prefera muntele in locul marii. Cozi ca-n vremurile bune, la Castelul Peles din Sinaia VIDEO

In timp ce hotelierii de la malul marii se plang de lipsa turistilor, statiunile de pe Valea Prahovei au revenit la agitatia din vremurile bune, cand trebuia sa-ti faci rezervare la restaurant pentru a putea lua cina in localurile renumite din Sinaia. Strazile din statiunea prahoveana Sinaia sunt din nou aglomerate, astfel ca, mai ales in weekend, trebuie sa ai noroc sa prinzi un loc liber la terasa.Dupa doi ani de restrictii drastice, cand numarul vizitatorilor a scazut la 30 la suta fata de ... citeste toata stirea