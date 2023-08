SOC:"Doresc sa informez locuitorii Comunei Cerasu ca ursul botezat Rambo, relocat din zona Ploiestiului, nu a fost relocat la noi in localitate, ci in zona Siriu.Autoritatile locale au insotit echipa de la Ploiesti pentru a se asigura ca nu este lasat pe teritoriul comunei noastre.Mentionam ca nu suntem de acord cu relocarea ursilor in zona noastra, in principal datorita faptului ca avem deja foarte multe exemplare pentru suprafata de padure existenta pe ... citeste toata stirea