"Evaluare digitalizata pentru lucrarile tuturor candidatilor la examenul national deBacalaureat, sesiunea august-septembrie 2023, care va incepe miercuri!Un pas urias, de care sistemul de invatamant are mare nevoie. Nu vom mai transporta lucrari dintr-un judet in altul pentru evaluare, se reduce considerabil riscul producerii unor erori in momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare in aplicatie, in vederea afisarii.Sunt doar cateva dintre beneficiile evaluarii ... citeste toata stirea