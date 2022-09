ULTIMA ORA: Fondul Monetar International a revizuit pozitiv prognoza de crestere economica a Romaniei pentru 2022, la 4,8%

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, saluta decizia Fondului Monetar International (FMI) de a revizui in crestere prognoza de avans economic a Romaniei, pentru anul 2022, ca urmare a misiunii de evaluare (Consultari pe Articolul IV) efectuata de delegatia FMI in vara anului curent."Am pornit de la o prognoza de 2,2% in primavara cand raportul World Economic Outlook al FMI prezenta o perspectiva rezervata asupra cresterii economice, pe fondul contextului international si al apropierii de ... citeste toata stirea