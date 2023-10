Un barbat de 44 de ani a fost ranit grav, in weekend, in urma unui incident stupid in zona Garii Azuga. Din pacate, trupul sau nu a rezistat iar victima a pierdut lupta pentru viata.Intr-adevar, din pricina ranilor grave, victima s-a stins dupa cateva ore, pe patul unui spital, iar politistii fac acum cercetari pentru ucidere din culpa.Potrivit reprezentantilor Politiei, barbatul ar fi incercat sa coboare treptele de la pasajul dinspre oras spre Gara Azuga, dar nu oricum, ci... calare pe ... citeste toata stirea