Un adolescent de 16 ani din Prahova a ajuns la spital dupa ce a fost "consiliat" intr-o sectie de politie

Biroul Control Intern al Politiei Prahova face verificari in cadrul unui post de politie comunal pentru ca un adolescent in varsta de 16 ani sustine ca a fost agresat de politisti. Baiatul fusese chemat la sediul politiei din comuna pentru a fi "consiliat" dupa o incaierare in curtea scolii. Incidentul s-a petrecut joi, 17 martie, in comuna prahoveana Gorent Cricov, potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Politiei Prahova. Sursa citata a precizat ca mama baiatului a fost nevoita sa ... citeste toata stirea