Un baiat de 13 ani din Prahova, disparut fara urma. Ar fi plecat de acasa din cauza unor rezultate slabe la scoala

Catalin Alexandru Stoica, un baiat in varsta de 13 ani din Ploiesti, este cautat de politie si de familie dupa ce a disparut fara urma. Ultima data, adolescentul a fost vazut duminica in jurul orelor 14.00, pe raza comunei Barcanesti. Parintii au alertat politia, dumincia 26 iunie, ora 23.30. Potrivit unor surse, copilul era suparat din cauza unor rezultate slabe la invatatura."La data de 26 iunie a.c., in jurul orei 23:30, politistii din cadrul Sectiei nr.3 de Politie Ploiesti au fost ... citeste toata stirea