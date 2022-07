Un barat a murit, sambata seara, intr-un sant sapat pentru o interventie la reteaua de canalizare a unei comune prahovene

Un barbat in varsta de 55 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a cazut intr-un sant sapat pentru o interventie la reteaua de canalizare a comunei prahovene Floresti. Potrivit unor informatii, lucrarea nu era semnalizata corespunzator.Santul in care si-a gasit sfarsitul cetateanul este sapat in zona intersectiei DJ 101P cu drumul care duce spre satul Novacesti al comunei Floresti.Autoritatile au fost alertate de localnici."La fata locului s-a deplasat de urgenta echipa operativa dar si ... citeste toata stirea