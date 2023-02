Un barbat care era drogat s-a certat cu iubita, a bagat-o in portbagaj si a dat foc masinii

Un barbat a rapit o femeie, a bagat-o in portbagajul unei masini si a dus-o pe un camp din Sectorul 3 unde a incercat sa-i dea foc.Femeia a fost salvata de politisti. Incidentul a avut loc luni dimineata. In jurul orei 4.40, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca, in urma unor divergente cu partenerul sau, acesta ar fi agresat-o fizic si ar fi fortat-o sa intre in portbagajul unui autoturism, cu care a plecat ... citeste toata stirea