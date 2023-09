Ceva luminat, ceva parfumat si pitoresc. Un "coltuc" de frumos, in miezul Ploiestilor,in Parcul "Toma Socolescu". A,... deci... SE POATE! Si asta pentru ca sunt si oameni care cred in puterea FRUMOSULUI, a FAPTELOR, a DORINEsEI DE A FACE BINE... Si vorbim aici de angajati ai SGU Ploiesti care, iata pot crea "insule de flori", colturi de frumos in orasul asta gri, plin de gropi, gunoaie si locuri devastate de vandali.Priviti carciumaresele astea care par ... citeste toata stirea