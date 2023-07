Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat averea nejustificata, conflictul de interese de natura administrativa, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 13 alesi locali. Printre acestia se numara si un consilier local din judetul Prahova.MARES FLORIN este consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Podenii Noi, jud. Prahova. A fost declarat incompatibil de catre ANI, dupa ce in perioada exercitarii mandatului de consilier local ... citeste toata stirea