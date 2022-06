Un criminal, acuzat ca si-a violat fiica, isi terorizeaza sotia si pe angajatii adapostului unde familia lui s-a refugiat

Viorel R., un barbat din Mizil, cercetat penal pentru ca si-a violat fiica, dar si pentru ca a condus un autoturism fara a avea permis de conducere, este acuzat acum ca-si terorizeaza sotia care s-a refugiat impreuna cu copiii intr-un centru al DGASPC Prahova. Barbatul a fost condamnat in trecut la 17 ani pentru omor.Sotia individului se afla in prezent in grija statului, fiind cazata la Complexul de Servicii Comunitare "Ciresarii" Ploiesti impreuna cu cei doi copii minori. Femeia a ajuns in ... citeste toata stirea