Un director din Primaria Mizil, declarat incompatibil de ANI

DINU DANIELA, director executiv al Directiei Economice in cadrul Primariei orasului Mizil, Jud. Prahova, este acuzata de inspectorii ANI de incompatibilitate.Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Integritate, Daniela Dinu s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 02 noiembrie 2016 - 13 iunie 2019, cand a exercitat simultan atat functia publica de contabil in cadrul unei societati comerciale aflate in subordinea consiliului local, in cadrul careia orasul Mizil, prin CL ... citeste toata stirea