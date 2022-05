Un hot care a mers cu masina la furat, baut si fara permis de conducere, prins de politisti dupa ce a facut un accident

Un prahovean in varsta de 57 de ani a reusit performanta sa comita trei infractiuni intr-o singura zi, dupa ce a mers la furat intr-un mall din Ploiesti, baut si fara permis de conducere. Hotul a fost depistat in trafic de politistii care erau pe urmele lui, iar in momentul in care a vrut sa scape, a lovit o masina parcata."Politistii din cadrul Sectiei nr.3 de politie rurala Blejoi, au fost sesizati de catre reprezentantii unei societati, din cadrul unui centru comercial din comuna Blejoi, cu ... citeste toata stirea