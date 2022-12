Un mesaj. La 33 de ani de cand Revolutia si-a aprins faclia la Bucuresti, Sibiu, Cluj...

"Ma consider extrem de norocos ca in '89, nu m-au nimerit, atunci cand au inceput sa traga din sediul militiei in multimea din fata, unde ma aflam. Unele case inca mai pastreaza amintirea acelor vremuri, cand la Sibiu se murea doar pentru ca erai de alta parere. Sa nu uitam asta, si sa nu spunem niciodata ca s-a murit degeaba, pentru ca murdarim memoria celor care au cazut atunci. Cine afirma ca totul a fost in van, ca nu s-a schimbat nimic, ba mai mult, ca era mai bine inainte, nu face altceva ... citeste toata stirea