Un nou focar de COVID-19 a fost descoperit la o importanta institutie publica din Prahova. 19 angajati sunt bolnavi

Un focar de COVID-19 a fost depistat la Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, anunta Prefectura Prahova. Au fost identificati 19 salariati infectati cu virusul SARS-CoV-2, ramasi in izolare, sub supravegherea medicilor de familie. Intr-un comunicat de presa, Casa de Asigurari de Sanatate Prahova anunta ca, in aceasta perioada, datorita situatiei epidemiologice privind COVID- 19, activitatea este ingreunata, mai multi salariati fiind testati pozitiv. Totodata, institutia "face apel catre toate ... citeste toata stirea