Partidul Romania in Actiune a dobandit personalitatea juridica prin Hotararea Civila a Tribunalului Bucuresti nr. 73/DEC/P din 9 decembrie 2022 si la finele saptamanii trecute a fost inscris in Registrul Partidelor Politice la pozitia 290, noua formatiune politica fiind condusa de Mihai Apostolache, conferentiar universitar si consilier judetean in Prahova.Partidul Romania in Actiune este un partid nou, rezultat din fuziunea prin contopire a Partidului Romania Activa si a Partidului Prahova ... citeste toata stirea