Un octogenar a murit langa un spital din Ploiesti, sub privirile portarului care nu i-a acordat niciun ajutor

Un barbat in varsta de 86 de ani a murit, vineri 27 mai, langa zidul unui spital, sub privirile portarului care nu i-a acordat niciun ajutor. Un trecator a fost cel care a cerut ajutor la 112. Politistii au fost anuntati ca pe strada Ana Ipatescu, in imediata apropiere a Spitalului Municipal Schuller din Ploiesti, se afla o persoana inconstienta care pare ca nu mai prezinta semne vitale."Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, in cauza fiind ... citeste toata stirea