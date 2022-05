Un pacient cu probleme psihice s-a aruncat pe geam. Era internat in spital dupa o fractura suferita tot in urma unei cazaturi

Un pacient internat la Sectia Chirurgie 2 a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti s-a aruncat pe geam in noaptea de vineri spre sambata. Pacientul, in varsta de 34 de ani, era internat pe Sectia de Chirurgie 2, ca urmare a unor fracturi costale suferite tot din cauza unei caderi de la inaltime. Barbatul era cunoscut ca avand afectiuni psihice. La miezul notii, barbatul s-a ridicat brusc din pat si s-a aruncat pe geam fara ca alti pacienti sa aiba cum sa intervina. In urma cazaturii, pacientul ... citeste toata stirea