Un barbat de 42 de ani a fost accidentat mortal, duminica noapte, pe DC146."Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un autoturism condus de un tanar in varsta de 21 de ani si un barbat de 42 de ani, care circula pe marginea drumului, in aceeasi directie de deplasare cu autoturismul.Din nefericire pietonul a fost declarat decedat", ... citeste toata stirea