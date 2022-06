Un tanar de 22 de ani s-a aruncat din masina in timp ce se deplasa pe DN 1. Acesta era insotit de un prieten

Traficul pe DN1, Centura Bucuresti Poliesti a fost restrictionat dupa ce un tanar de 22 de ani s-a aruncat din masina in care se afla. Motivele sunt necunoscute. "Centura Vest Ploiesti, la kilometrul 64+500 metri, un tanar in varsta de 22 ani, pasager dreapta fata, din motive necunoscute s-ar fi aruncat din autoturismul in care se afla. Acesta este asistat medical la fata locului", a transmis IPJ Prahova.Sursa citata a precizat ca soferul autoturismului, in varsta de 21 de ani, a fost testat ... citeste toata stirea