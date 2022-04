Accidentul mortal s-a petrecut vineri, 8 aprilie, pe DN1 A in dreptul comunei prahovene Maneciu. Motociclistul, un tanar in varsta de 18 ani, a intrat intr-un cap de pod.Conducatorul motocicletei a fost declarat decedat, a anuntat Biroul de Presa al Politiei Prahova.Se circula dirijat in zona pentru efectuarea cercetarii la ... citeste toata stirea