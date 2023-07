Experienta neplacuta pentru un turist aflat la prima sa drumetie in zona montana. Barbatul s-a alaturat unui grup condus de un ghid montan care isi face reclama pe retelele de socializare. S-a inscris, a platit o suma de bani si au pornit in drumetie pe traseul Gara Azuga-Cabana Diham. La un moment dat, grupul s-a abatut de la traseul marcat si a continuat ascensiunea pe firul vaii. Acest traseu prezinta, insa, o panta destul de abrupta, tocmai de aceea nu este cuprins in traseul marcat spre ... citeste toata stirea