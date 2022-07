Un turist strain a murit lovit de trasnet pe munte, in Bucegi: "I-a bagat in sperieti pe toti"

Un turist strain a murit, sambata, in Bucegi, in timpul unei furtuni insotite de descarcari electrice. Barbatul ar fi fost lovit de trasnet, anunta salvatorii montani din Busteni. Cetateanul strain se afla pe un traseu din zona Creasta Bucsoiului, impreuna cu un grup de 20 de persoane, cand a fost surprins de furtuna."Primul trasnet a cazut foarte aproape de grup si i-a bagat in sperieti pe toti. Al doilea insa l-a lovit in plin pe cetateanul strain. Ingroziti, ceilalti au fugit incercand sa ... citeste toata stirea