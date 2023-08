"In aceasta dimineata, in jurul orelor 05.00, a fost primita o sesizare prin apel la numarul unic de urgenta 112, prin care a fost semnalata prezenta unui urs pe o strada de la marginea municipiului Ploiesti, in zona Vega. La fata locului s-a deplasat o patrula de jandarmi. De asemenea, au fost prezente si autoritati locale (primarul orasului) si o patrula de politie", au transmis,la ... citeste toata stirea