***Proiectul de lege instituie raspunderea penala pentru hartuirea sexuala in mediul scolar si universitar"Acest proiect de lege raspunde unei realitati de multe ori trecute sub tacere de victime - hartuirea sexuala in scoli si universitati -, dar in raport cu care mediul academic, asociatiile studentesti, reprezentantii societatii civile - peste 180 de organizatii din Romania si Europa, cer sa fie adoptate masuri corespunzatoare de prevenire si combatere. Este un pas important nu numai in a ... citeste toata stirea