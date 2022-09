UNDA VERDE pentru noua societate de termoficare din subordinea Primariei Ploiesti! Anunt OFICIAL

"Municipiul Ploiesti a primit, in aceasta dimineata, decizia de constituire a societatii SC Termo Ploiesti SRL.Procedura de infiintare a societatii Termo Ploiesti SRL a fost finalizata, in aceasta dimineata, prin primirea documentelor de la Registrul Comertului.La ora 10.00, au fost convocate toate persoanele stabilite de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti in Consiliul de Administratie al SC Termo Ploiesti SRL, pentru a stabili, in regim de urgenta, procedurile pentru preluarea ... citeste toata stirea