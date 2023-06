E tot mai clarca au fost brese de securiate la Bacalaureat dar... si la Evaluarea Nationala. Si...NU E bine. Iata, insa cu ceexplicatii de ultim moment a venit minsitrul Educatiei."In fiecare astfel de caz am facut investigatii prin intermediul inspectoratelor. In unele cazuri a fost inlocuita comisia de examen, in alte cazuri, am inteles ca Parchetul s-a sesizat in astfel de cazuri. Ceea ce noi trebuie sa evitam pe viitor este utilizarea tehnologiei care avanseaza si, din pacate, afecteaza ... citeste toata stirea