Unul dintre cele 12 refugii de supravietuire in munti a fost amplasat in Bucegi

Sursa: phon.ro
Vineri, 22 August 2025, ora 04:20
In cadrul parteneriatului intre Fundatia Lions, Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Salvamont Romania, prin care se vor amplasa 12 refugii de supravietuire in muntii Romaniei, joi, 21 august a fost amplasat primul, in Muntii Bucegi. Acesta se afla la intrarea in Cerdacul Vaii Cerbului, pe traseul spre Vf.Omu, la o altitudine de 2.350 m.

"Mai sunt necesare lucrari de ancorare a lui la sol, pentru a rezista intemperiilor.

Vom anunta cand va fi deschis oficial.

Multumim echipajului IGAv, ...citește toată știrea

