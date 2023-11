Sambata, 4 noiembrie, va aduceam la cunostinta evenimentul generat de vernisarea unei expozitii etnografice care aduce in lumina costume traditionale romanesti, din colectia personala a Valentinei Rusu Bulgaru in Iltalia, in localitatea Biella. Este vorba de Colectia etnografica gazduita, in fapt, la Centrul Cultural din comuna prahoveana Brebu.Iata, insa ce marturiseste primarul:"La invitatia Primariei din Biella, Italia, reprezentata prin Domnia sa primarul Claudio Corradino si domnul ... citeste toata stirea