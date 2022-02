UPDATE: Ce transmit reprezentantii Insitutiei Prefectului judetului Prahova privitor la incendiul devastatator de la Mizil? IMAGINI TULBURATOARE

"La incendiul care a izbucnit in aceasta dimineata in jurul orei 03.00, in hala unei fabrici de mezeluri din orasul Mizil, a fost prezent si prefectul judetului, Virgiliu Daniel Nanu. Acesta a dorit sa se asigure de bunul mers al interventiei echipajelor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova, angrenate la acel moment in lupta cu focul, care au reusit in cel mai scurt timp posibil sa se mobilizeze pentru gestionarea incendiului.Dupa ce au fost luate toate masurile ca ... citeste toata stirea