Dupa cum v-am informat inca de dimineata, poate cel mai interesant subiect pe Ordinea de Zi a Sedintei Extraordinare a Consiliului Judetean Prahova din aceasta dimineata a fost cel privind trecerea Spitalului CFR in administrarea forului judetean (N.R: Asta dupa ce saptamana trecuta.... si Consiliul Local supunea dezbaterii acelasi subiect, dar in privinta trecerii unitatii medicale in subordinea Primariei Ploiesti... pentru a patra oara).Ei bine, suntem iin mpasurpaacumsa va facem ... citeste toata stirea